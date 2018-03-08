魚鱗癬症患者鄭美珠 成立縣議員競選服務處

澎湖政治素人鄭美珠，率先成立縣議員競選總部。（記者劉禹慶攝）

2018-03-08 13:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕罹患先天性魚鱗癬症、不向命運低頭的鄭美珠，繼在藝術領域發光發熱後，今日率先成立澎湖縣議員競選服務處；另一位也宣布投入縣議員選戰的澎湖青年陣線發起人冼義哲，率同參選馬公市代表的王南昕、鐘添涵前往道賀。

今年底澎湖五合一選舉，除了百里侯寶座競爭激烈外，各級選舉也是參選爆炸，縣議員部分已有澎湖青年陣線、時代力量，首次在澎湖推出候選人，分別是冼義哲、蔡尚至，代表年輕世代的覺醒；今日政治素人鄭美珠率先成立競選總部，展現參選到底的決心。

鄭美珠曾獲總統教育獎、全國青年獎章、熱愛生命獎等殊榮，雖然罹患先天性魚鱗癬症，但未向命運低頭，反而更積極面對生命走入社會，除了自學展現的油畫天分外，並開班授課，還擔任澎湖縣藝術聯盟理事長，帶領澎湖藝術群前進台灣、中國、夏威夷及馬來西亞等地宣揚澎湖之美。

鄭美珠今日在馬公市林森路自家成立競選總部，縣議員參選人冼義哲也到場祝賀，對於鄭美珠提出的政見，包括建構「一村一里一島一特色」的新觀光模式、支持青年創業、推動小農契作機制、輔導農漁業轉型、友善動物、興辦特色教育、完善弱勢族群照顧等，冼認為雙方雖同區競選，但在理念相同下，可以一起合作發聲，一起推動好的政策，相信這會是很好的競爭與合作！

澎湖青年陣線發起人冼義哲〈左〉，與鄭美珠同屬馬公選區，雙方關係既競爭也合作。（記者劉禹慶攝）