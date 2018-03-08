抗議日本驅我漁船 統派團體：「請求解放軍保護」

統派團體抗議日本驅趕台灣違規漁船。（記者呂伊萱攝）

2018-03-08 12:48

〔記者呂伊萱／台北報導〕我漁船在台日重疊海域違規作業，遭日本以水砲驅逐。愛國同心會等團體今天為此事前往日本台灣交流協會抗議，批評日本「蠻橫的強盜行徑」，並丟擲兩顆雞蛋；愛國同心會會長周慶峻並高喊「中國人不能被欺侮」，主張若蔡政府不能保護台灣，「請求中國解放軍來保護台灣老百姓」。

我國蘇澳籍漁船「東半球28號」於3月3日、4日在台日重疊海域作業，遭日本公務船以水砲驅趕，該漁船出航違反國內相關規定，不過外交部長吳釗燮說明，日方的做法過當，已向日方提出嚴正抗議。

不過中華保釣協會、愛國同心會、中華全球華人琉球之友協會與台灣人民抗日協會等統派團體，約15人今天為表不滿，前往日台交協抗議，批評日本「蠻橫的強盜行徑」，抗議團體準備兩盒雞蛋，但在警察勸阻下，最後丟擲了兩顆雞蛋。

抗議團體開著愛國同心會與「拔爛菜救中華」宣傳車，手持「還我漁權」、「槍斃日本走狗」與「恭請大陸海軍保護台灣漁民」等旗幟，高喊「護我漁權、日本蠻橫、嚴厲譴責、侵門踏戶」口號譴責日本。

周慶峻嘶吼說，在新聞上看到台灣老百姓被欺負非常氣憤，敬告日本政府「不能欺負我們中國人」，他主張若蔡政府不能保護台灣，「請求中華人民共和國解放軍來保護台灣老百姓」。中華全球華人琉球之友協會理事長連石磊也說，若日本政府一再三侵門踏戶，抗議絕不終止。

日台交協派出代表出面接下抗議書，抗議民眾隨後也前往外交部抗議，要求外交部「硬起來」，外交部亦由台日協人士代表接下抗議書。