立委推跟騷法立法 盼母親節前排審

2018-03-08 12:47

〔記者林良昇／台北報導〕今天是婦女節，國民黨立委召開記者會表示，將在立院本會期內政委員會排審「跟蹤騷擾防治法草案」，內政部若在今年母親節前沒排對案，立法院不會等待，直接進行審查。

國民黨立委林為洲表示，「跟騷法草案」在立院已有草案，社會上也發生過好幾件這種事件，愛慕者跟蹤、騷擾女性現行法律很難處理，僅用罰則很輕的社會秩序維護法處理，而家暴法只針對家屬跟同居人，目前法律不完備，要造成傷害才能用刑法。

國民黨立委王育敏說，民間團體調查顯示，每8位女性就有1位有被騷擾的經驗，甚至有人長達35年之久，對個人是非常大的心理傷害跟痛苦，現行法令沒有任何協助，內政部一直推辭，版本一直沒出來，希望能加快速度，對全台灣婦女權益的保障更進一步，成為亞洲地區國家的指標。

國民黨立委吳志揚則說，該法律不限男女，男性也可能被跟蹤騷擾，而跟蹤騷擾往往都是進一步傷害的前奏，在該階段最需要受保護，法令卻束手無策，呼籲內政部趕快提出對案，從今天開始啟動，送給婦女朋友最好的婦女節禮物。

將在本會期內政委員會擔任召委的國民黨立委楊鎮浯表示，如果內政部不提對案，立院不會再等，會視為本會期要努力的法案，如果在今年母親節前還未有對案，他就會在內政委員會排審「跟騷法草案」。