黃偉哲初選勝出 葉宜津：尊重制度、接受結果

2018-03-08 12:32

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨台南市長初選由立委黃偉哲勝出，初選參選人立委葉宜津表示，尊重制度，接受結果，也會支持民進黨提名的市長候選人。

葉宜津透過新聞稿發表聲明表示，「親愛的台南市民朋友，我真的盡力、努力了，尊重制度，尊重遊戲規則，接受結果。」

她說，「祝福黃偉哲委員，當然我也會支持民進黨提名的市長候選人。另一個新階段的開始，我會整頓調整好自己，繼續為我熱愛的台南，我熱愛的台灣努力。謝謝大家，特別感謝支持的朋友，抱歉讓你們失望了。」