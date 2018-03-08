黃偉哲披綠袍出征 能否發揮母雞帶小雞？

2018-03-08 12:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市長初選民調出爐，黃偉哲以0.4158出線，台南政壇認為，黃偉哲扛著傳承前台南市長、現任行政院長賴清德「堅守台南價值」旗幟出征，在年底市議員選舉此役能否發揮「母雞帶小雞」作用尚待觀察，未來若當選接掌市政，可想見「賴規黃隨」穩定基礎下，人事佈局求安定。

民進黨台南市長初選之爭，倒數關鍵可說是廝殺激烈、互控黑函滿城風雲，有新系力挺的黃偉哲與正國會聲援的陳亭妃，儼如是這場戰役兩大勢力抗衡，市議員「選邊站」各扶其主態勢明顯，戰火埋下種種恩怨，在年底市長、市議員選舉總作戰，黨內能否「團結一家」，政壇人士認為，這是黃的首要任務，也是考驗他有無領導能力的第1關。

黃偉哲擁有耶魯、哈佛雙碩士傲人學歷，原本是新系成員，後來退出，雖沒有派系背景，但從賴系與新系子弟兵公開呼籲「陳菊 （花媽） 市長掛保證、賴清德院長推薦」，不難觀察出黃的勝選，至少為新系在濁水溪以南穩住一片江山，尤其是在高雄市長初選中失利後，扳回一城。

不過，也有民進黨人士認為，過去各家民調黃偉哲原本就一直保持領先地位，即使「名嘴」胞妹黃智賢政治意識與綠營立場極其相左，常被競選對手拿來當攻擊渲染，黃的民調依然未大受影響，顯然南市選民對藍綠政治操作觀感已產生變化。

至於實力堅強的陳亭妃，志在市長企圖心卻不幸落敗，其未來政治動向，比黃拿下初選勝利結果，更令黨內同志關注。