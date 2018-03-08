獨家》內政部擬修法 員警「家戶訪查」將走入歷史

內政部長葉俊榮（右）指示警政署，須從制度面徹底檢討「家戶訪查」勤務。（資料照）

2018-03-08 08:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年適逢解嚴31週年，長年被民眾質疑宛若警總再現的「家戶訪查」制度，即將修法改正。據了解，內政部今日部務會報將討論「警察勤務區家戶訪查辦法」修正草案，未來員警不得再就防範危害事故進行戶口查察，「家戶訪查」將正式走入歷史。

為保障人權與民主自由的核心價值，內政部將修正「警察勤務區家戶訪查辦法」不合時宜的規定，該辦法名稱也將更改成「警察勤務區訪查辦法」，未來警勤區的訪查目的，為達成犯罪預防、為民服務、社會治安調查三大任務，不會再是「家戶訪查」。

內政部高層表示，台灣隨著政治、經濟、社會環境的改變，昔日員警挨家挨戶的訪查，有侵犯人權的疑慮，實際上也無法有效達成掌控暫住、治安顧慮人口之目的。

據透露，有鑑於台灣雖是民主社會，但侵害人權的「家戶訪查」仍在運作，內政部長葉俊榮特地指示警政署，須從制度面徹底檢討「家戶訪查」勤務，「要以犯罪預防為中心，以服務取代控制，不得再任意干涉人民言論自由」。

本次修法著重基本人權保障，並界定警方訪查的目的及範圍，不能再以「查戶口」為由進行訪查；此外，為避免員警執行有偏差行為，也明定警勤區訪查的三大任務須為「達成犯罪預防、為民服務、社會治安調查」。

內政部也參酌行政程序法、公務人員行政中立法，及「誠實信用、平等」等一般法律原則，明定警勤區員警實施訪查應遵守事項。

根據草案條文，未來員警實施訪查，應尊重當事人權益，並以誠實信用方法為之；不得逾越訪查目的之必要範圍，並應與訪查目的具有正當合理之關聯。

亦規定，員警應嚴守行政中立，依法公正執行職務，並保持政治中立；非有正當理由，不得為差別待遇。