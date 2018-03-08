政院今將通過《刑法》修正草案 涉死刑重罪取消追訴期

2018-03-08 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕行政院會今天將通過《中華民國刑法》部分條文修正草案，其中涉及死刑或無期徒刑的重大犯罪，取消30年追訴期。例如彭婉如命案、劉邦友血案等重大刑案，犯人在有生之年被抓到，都得接受制裁。

政院預定今將通過刑法部分條文修正草案，其中將修正第80條第1項，取消重大犯罪的追訴期。行政院院會通過後，將函請司法院會銜，送請立法院審議。

現行死刑重罪在刑法中有30年追訴期，即30年內沒有起訴的話，追訴權將消滅。未來修法通過後，只要凶手在有生之年被抓到，都要接受法律制裁。