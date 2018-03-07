合作智慧創新 英國政府及企業代表組團將訪台

2018-03-07 19:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國近年在台灣大力推動能源與科技創新的合作，英國駐台代表唐凱琳今天表示，延續這些活動，今年將繼續聚焦於創新，本月下旬並將有一涵蓋英國地方政府與17家企業的訪問團來台，強化雙方交流。

英國在台辦事處自去年以來，舉辦一系列與創新（Innovation is GREAT）概念有關之活動，展示英國在再生能源、醫療科技、網路與資料科學、鐵道產業等眾多領域的專業技術和創新。唐凱琳今天在一媒體餐敘中表示，為了更了解台灣企業對英國創新能力的看法，英辦首次在台灣實行一項產業觀點調查，以根據調查結果找出更多台英之間的具體合作機會。

唐凱琳說，第一階段調查工作已在2月告一段落，初步調查結果顯示，台灣產業人士認為在北美、亞洲與歐洲等地區之中，英國是排名前四位具創新潛力的國家，且受訪者也肯定英國擁有開放、透明與友善的國際經商環境。調查結果還顯示，台灣受訪者對於英國在智慧交通的創新與領先應用之認知程度最高。

另，台灣將在3月底於台北舉辦智慧城市展，有一規模約30人的訪問團即將來台參展，訪團成員來自米爾頓凱恩斯、格林威治、彼得伯勒、布里斯托和西洛錫安等5個英國地方政府以及17家企業及研究單位代表，將在智慧城市展中分享智慧城市的實踐作法。

唐凱琳也提到，英國在台辦事處並將在3月28日主辦第二屆「台英智慧城市論壇――自駕車產業發展與試驗計畫」，今年也會與東北亞地區的英國機構合作，聚焦於金融科技為主的英國金融服務，以及以人工智慧和資料為基礎的科學創新。

英國外交部首席科學顧問Robin Grimes教授也將在3月再次訪問台灣，強化英國和台灣的科學創新交流。唐凱琳強調，台英雙邊貿易持續成長，英國與台灣去年底在倫敦舉辦第20屆台英經貿對話會議，雙方同意繼續強化貿易與投資之連結往來，並將設立新的農業與能源產業對話平台，也簽署醫藥產業合作備忘錄等，強化連結。