台研會30週年論壇 林佳龍提「互為主體性」論述兩岸關係

2018-03-07 19:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長林佳龍今日受邀出席台灣研究基金會30週年系列論壇，他以學運參與者及北美台研會創會長的經驗，分享台灣主體性及兩岸關係發展的觀點。他認為，台灣主體性呈現在三個層面並互相影響，包括認同、結構制度及公共政策，建構起專屬台灣的意識形態、社群意識及政治規範。他也提出「互為主體性」來建構與中國的關係，而非宰制，也非孤立，讓台灣活出自我、超越自我。

台灣研究基金會在台大公衛學院拱北講堂連續舉辦3場系列論壇，今日第1場「台灣主體性」論壇，針對台灣30年來的政治、歷史、文化、族群轉變，以及兩岸關係的發展進行回顧與前瞻，林佳龍受邀出席論壇。

林佳龍表示，以政治學角度而言，台灣主體性呈現在三個層面並互相影響，包括認同、結構制度及公共政策，其實台灣已跨越非常多的門檻，這30年來，在台灣意識形態的發展上，讓許多知識菁英有很多想像，同時台灣也藉由地方自治，直接民主制度化，成功型塑台灣人共同的政治規範。

林佳龍認為，台灣人的文化觀或國家觀，是大河理論式的，兼容並蓄，不排斥原民文化、華夏文化，日本文化或各種其他文化。當面對中國所謂中華民族的偉大復興，台灣就像是一棵樹的種子，飄落到另一個地方落葉生根，長出另一個生命，讓自己走出一個主體性。

林佳龍也說，但台灣不可能成為國際間的孤兒，因此他提出「互為主體性」來建構台灣與中國的關係，並非宰制，也非孤立，而是不卑不亢，爭取更多中國人的接受；而這樣的論述與實踐，目標要讓台灣活出自我，超越自我，了解我們是誰、從哪裡來，又要到哪去，他拋出這樣的想法後，仍需要一段時間讓台灣人共同探索。