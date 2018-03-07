莊國榮幕後「卡管」？ 教長：我主持的會議沒有莊老師參與

2018-03-07 17:32

〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨立委昨天（6日）在立法院總質詢質疑台大校長爭議案中，教育部前主任秘書莊國榮是幕後黑手。但教育部長潘文忠今天下午在部務會議前受訪澄清，他所主持的相關會議，都是由教育部業務單位與會討論，並沒有莊老師的參與。

台大校長遴選委員會於1月5日選出管中閔教授為新校長，但管中閔先後被踢爆兼任台灣大獨董未事先告知、資訊未揭露的誠信爭議，以及台灣大副董蔡明興任遴委形成「副董投獨董」未利益迴避的爭議；接著立委張廖萬堅再揭露，管中閔和暨大教授陳建良於中研院研討會發表聯名論文，與暨大碩士論文有高度雷同，涉違學術倫理爭議。台大教授自發連署要求召開校務會議討論爭議，校務會議已達成35人連署門檻，台大明天要召開程序委員會，監察委員也著手調查，發函要求台大提出全校教授兼職上市公司獨董的核准情形，釐清是否有行政疏漏或違法。因此，教育部目前仍在釐清之中、未核定人事案。

教育部長潘文忠今天主持部務會報前受訪表示，政大公行系助理教授莊國榮是法律學者，相關業務單位在討論法規面的事項時，可能會諮詢莊老師的意見，不過，他自己主持的相關會議中，都只有人事處、高教司、法制處等教育部內相關業務單位出席討論，並沒有「莊教授」參與。

潘文忠強調，教育部希望台大校長爭議儘快告一段落，讓台大校務回歸穩定發展，因台大校務會議在校長遴選程序中，具有推薦的權限，教育部基於尊重大學自主的前提下，將等臨時校務會議釐清疑義後，再進行後續適法性的處理。