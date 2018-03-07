中國開放影視惠台 鄭麗君：審批潛規則恐輸台

2018-03-07 17:57

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於中國祭出惠台31項措施，內容涵蓋開放影視產業，文化部長鄭麗君憂心，中國藉此把影視產業的審批制度潛規則輸入台灣，未來台灣作品看不到國旗、國歌，台詞也不能有民主自由。為振興台灣的文化內容產業，文化部已提出的「文化內容策進院設置條例草案」，最近將通過行政院審查。

台研會舉辦30週年系列論壇，由台研會創辦人、前監委黃煌雄主持，邀請鄭麗君、台中市長林佳龍、中研院社研所副研究員吳介民、中研院台史所副所長張隆志與談。

鄭麗君強調，中國祭出惠台31項措施，包括台灣人參與影視製作、電視電影輸中不受限制，可以看到中國加深力道，不過，中國本來就沒有電影配額，而這些惠台措施，有些項目已經存在，與跟現行規定沒有什麼差別，中國是否真的要開放，仍須觀察。

鄭麗君表示，中國去年3月實施「電影產業促進法」，加深審批力道，明訂中國企業不能與傷害民族感情的個人合作，同時去年9月也提出「關於支持電視劇繁榮發展若干政策的通知」，當中也明文對戲劇做思想審查。

鄭麗君指出，雖然中國似乎想對台灣影視人才開門，另方面也看到中國從題材作品審查，到個人日常的表意自由的審查，但文化最重要在於表意、思想與創作自由。而這些審查制度潛規則，是否未來也會隨之輸入台灣，文化部也注意到了。

鄭麗君說，面對中國惠台，根本之道在於台灣內容產業振興，從強本做起，未來文化部將成立「文化內容策進院」，營造台灣內容產業生態系，把台灣在地故事題材的市場動能、國內外通路建立起來，催生台灣的文化內容產業。