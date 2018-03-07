婦女節前夕 呂秀蓮公佈柯P辱女失言錄

呂秀蓮今天邀請婦女團體、女性立委參加茶談會。（記者蘇芳禾攝）

2018-03-07 16:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕明天是三八婦女節，前副總統呂秀蓮今天宣布將參選台北市長到底，她也公布台北市長柯文哲過去以來歧視女性的「失言錄」，包括「嘉義市長（候選人）陳以真很漂亮，坐櫃檯差不多」、「婦產科只剩下一個洞，在女人大腿中討生活」、「重男輕女是生物的本能，當一個職業裡，女生的數量在上升，那就代表這個行業在沒落了」等等。

呂秀蓮今天舉辦「茶談會」，邀請婦女團體、三名女性立委尤美女、陳曼麗、吳玉琴以及原住民女性與會。

陳曼麗表示，現在女性很辛苦，事業家庭兩頭燒，導致年輕女性不敢生育，未來若呂秀蓮當選台北市長，可以讓年輕女性受到國家、地方政府的扶植，可以在人生路上有更多援手，不要讓年輕人都跑到外面去，而沒辦法在台北有立足之地。

尤美女表示，台北市女性比男性多十二萬人，台北女性無所得者卻高達二十萬人，同樣性別者較能感同身受，呂秀蓮登高一呼，也希望更多女性出來，讓台北市能出現第一位女性市長。

呂秀蓮說，柯文哲上任三年，台北市人口流失四萬八千人，台北是個歷史老城，現在卻又舊又醜又危險又貴，導致許多人搬離，她希望能夠推動老屋全面普查；

此外，呂秀蓮也表示，柯文哲長期以來在不同場合，講輕視女性的話，例如「一個國家有三十％女性沒有結婚，這個國家不會安定，這是國安危機」，反應他在性別意識上既保守又落伍，台北市民還要讓這樣的市長來羞辱女性嗎？「我們應該換市長，應該讓柯市長向全市女性同胞道歉。」她也呼籲，台灣女性應該要響應#MeToo運動，勇敢揭露檢舉自己遭受到不該有的羞辱。

至於有名嘴爆料民進黨正在找重量級人物準備選台北市長，對此，呂秀蓮先打趣說「你們為什麼不講重量級就是我？」接著又表示，「我一定選到底，不要低估我。」