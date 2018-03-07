不要當歷史罪人！ 獨派南市議員促禁用一中教科書

2018-03-07 15:28

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員李文正及市議員參選人李啟維指「開羅宣言台灣歸還中華民國」並非事實，質疑教科書編課文是在寫小說？今天下午李文正並正式行文台南市教育局，要求教育局不要當共犯、歷史的罪人，應執行去年3月31日市議會決議，禁止市轄國高中購用問題教科書，由任課教師編寫相關教材。

台南市議會去年3月31日，通過民進黨市議員李文正提案拒絕市售「一中教科書」，獲28位、過半數議員連署，大會全案照案通過，並送市府研議。

李文正表示，市售國高中歷史科課本，誤用開羅宣言，為北京提供「一中原則」的法律基礎，要求政府禁用。

他在行文給南市教育局的公文上表示，教育部去年函文維持原課文「開羅會議中美英三國聲明台灣歸還中華民國」，但所附證據造假，3方座談以蔣介石1943年11月28日記「中美英共同聲明」為基礎被抓包，因國史館及外交部所藏的文件皆為「概括之聲明」而非「共同聲明」。既非共同聲明就不能寫「中美英三國聲明……」。

他表示，教育部函文引外交部函釋開羅宣言法律效力無疑義。法律效力非爭點，其爭議之處為上述教科書課文內容「中美英三國聲明台灣歸還中華民國」。前項所引的國史館及外交部文件已證明課文不實，況且英國明白反對「台灣歸還中華民國，此均有史料可證。英國既已反對，何來「中美英三國聲明…」？美國如同英國也不贊成，編課文是在寫小說？

他說，再者，教育部函文又說，有關開羅會議，杜正勝前部長在2004年裁定如何如何。其實杜的上司陳水扁在2007年已經改正，2008年進一步談到「幾乎99%的人都不知道這個事實，不知道『開羅宣言』根本就不是在寫中國對台灣擁有主權，是過去的教育杜撰、竄改這個歷史」。

李文正表示，「開羅宣言」是「過去的教育杜撰」出自在任中華民國總統之口，希望台南市政府教育局不要現在還在當共犯、歷史的罪人。他重申執行去年3月31日議會決議，禁止市轄國高中購用問題教科書，由任課教師編寫相關教材。