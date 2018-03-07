陳亭妃勝利衝刺 台南各區市議員總動員

2018-03-07 15:17

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選民調今晚進行，立委陳亭妃今日與各區市議員、里長站出來，在台南各角落請託支持民調電話。陳亭妃表示，不畏橫逆越挫越勇就是台南價值。

今晚就是初選電話民調，陳亭妃連續數天把握時機至各區掃街，而今日更是所有相挺的民代都站出來，包括永康區市議員陳秋萍、東區市議員蔡旺詮、北區市議員陳怡珍、新化區市議員林志聰、麻豆六甲區市議員吳通龍、玉井區市議員王峻潭、新營區市議員賴惠員、以及市議員陳文賢的兒子陳秋宏等參選人，另外眾多里長也深入巷弄呼籲「唯一支持陳亭妃」。

陳亭妃表示，感謝這些兄弟姊妹在關鍵時刻相挺，大家團結一條心共同支持正派清廉的力量，她相當厭惡抹黑、誣衊的選舉歪步，個人輸贏事小，但台南人的風骨價值不能被糟蹋抹滅；她強調，「改變台南」正在發生，「讓我們用年輕的力量，無所畏懼的勇氣，戰勝邪惡迎向光明。」

陳亭妃也感謝鄉親栽培10年議員、10年立委從政路，進而累積豐富的行政經驗，這些年走遍大台南37個行政區，以及每個被認為最偏僻的角落，為了不負鄉親的期待，更早已規畫各區塊最完整的藍圖願景，只要市民鄉親願意給6年級的陳亭妃機會，她將兌現所有提出來的關懷與發展計畫，帶領大台南打造新風貌。