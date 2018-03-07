管碧玲：我單打獨鬥、承受派系恩怨

2018-03-07 13:43

〔記者邱燕玲／台北報導〕民進黨今公布高雄市長黨內初選結果，由陳其邁勝出。落敗的立委管碧玲表示，她忍受派系分裂，又承受派系恩怨，初選過程很不好受，但是她在民間團體、勞工團體，能夠整合出那麼大的陣容和聲勢，最後的造勢，3萬人的場面，組織的力量，也令人刮目相看，

管碧玲認為，自己辯論的表現、做出百工百業的微電影、最後的造勢，單打獨鬥能達到這樣的程度，已非常難能可貴。

管碧玲強調，「高雄是我的家，我將一生為她奮鬥。其邁加油、高雄加油！」