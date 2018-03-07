高雄市長初選告一段落 陳菊喊話團結

2018-03-07 13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長的民進黨內初選告一段落，陳菊市長今（7）日除表達恭賀，也表示樂見黨內民主機制順利完成，期盼無論結果是否如大家所預期，未來都要團結合作向前行，全力輔選。

陳菊表示，在競選期間內，候選人之間的競爭在所難免，但這是人性、更是在民主制度下的必然性；她呼籲所有的黨內同志，尊重黨內的民主機制及理念價值，在初選後回歸團結。

陳菊也期待，未來在蔡總統及賴院長的改革工程下，捍衛並延續民進黨綠色執政，共同守護高雄、看好臺灣。向前行