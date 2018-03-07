「不知道為何要選的人」喊要選 他曝4大選舉暗黑原因

2018-03-07 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕台灣每到選舉期間，除了本身有實力、又有意願的人會表態參選外，總會有些「不知道為什麼要選」的人也喊著要選，知名作家苦苓就分析，這些人吵著要選有4大原因，分別是「刷存在感」、「鞏固原有勢力」、「想被協調」以及「真的看不下去」。

苦苓在《ETtoday新聞雲》專欄表示，這些「不知道為什麼要選」的人是百分之百選不上的，但他們願意花錢、費力、傷精神投入選舉，「知其不可為而為之」，通常有4種可能的原因。

苦苓說，第一種可能是「為了刷存在感」，這些人透過開記者會喊要參選而登上媒體版面，還有舉辦民調、造勢來重溫當時選舉的榮光，就算開票後沒選上被證實是「過氣政客」，至少也享受過眾人擁戴而沒有遺憾。

苦苓指出，第二種則是「為了鞏固原有勢力」，當沒被黨提名還是要出來「裝模作樣的撐場面」，為的就是防止自身樁腳選民被其他候選人吸收，要維持住原有的基本「陣容」，否則手下的助手都跑光光了，這樣就真的沒戲唱了。

再來就是「為了被協調」，這種則是知道自己出來參選沒有勝算，但是又能瓜分到最有希望選上候選人的票源，因此會故意喊著要參選，其實就是再等黨內「搓圓仔」，不僅能分到金錢，甚至還能撈到一官半職。

苦苓說，最後則是「真看不下去的」，這種人就是怕黨內提名一個「遜咖」而斷送江山，所以才會跳出來參選，透過初選說不定還能賭一把勝出，即便最後黨要提名「真大咖」來參選，還不是得過他這一關。