退出桃園市議員選舉 李建宏：為了民進黨團結

2018-03-07 13:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕從去年開始走訪基層、為競選桃園市龍潭區議員做準備的李建宏，中午在臉書上發表「感恩。沈澱。再出發。」為題的退選感言：「提名的席位有限，我們更沒有分裂的本錢。建宏的退選，是為了黨的團結、支持建設桃園更大的未來。」地方人士非常驚訝：「他一直跑得挺勤快的耶！」

民進黨龍潭區桃園市議員提名初選5日起登記到9日止，目前已有現任桃園市議員張肇良登記，曾任桃園市政府社會局非營利組織（NPO）發展中心主任的魏筠預計8日登記。

地方人士分析，原來李建宏要參選，讓民進黨的初選形成3搶2的競爭激烈局面，如今李建宏退選，未來若沒有第3人登記初選，張肇良與魏筠就能輕鬆獲民進黨提名，參選龍潭區的桃園市議員。

李建宏說，他今年33歲，未來還有許多參與政治、貢獻社會的機會，民進黨龍潭區的桃園市議員提名初選，若是3搶2，恐怕會引起支持者分裂等負面影響，但民進黨沒有分裂的本錢，他才會選擇顧全大局、成全另外2位參選人。

李建宏補充，「參選，是為了更好的龍潭；退選，因為成功不必在我」，桃園市長鄭文燦市努力拚桃園市政，除了讓人民有感、更吸引了許多優秀人才希望挺身共同為桃園的未來打拚。既然民進黨的提名席次有限，他為了民進黨的團結，決定退選。

張肇良與魏筠都稱讚李建宏是優秀人才，或力邀李建宏加入選舉團隊，或希望他鼎力支持，都高度肯定他為了民進黨團結的犧牲與努力。