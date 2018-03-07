周錫瑋高唱「何時愛我？」李乾龍：我敬重老長官

爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，多次抱怨初選不公，今天周錫瑋在市黨部主委李乾龍陪同下，完成初選登記程序。（記者賴筱桐攝）

2018-03-07 12:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭取國民黨新北市長提名的前台北縣長周錫瑋，多次抱怨國民黨新北市黨部主委李乾龍在初選階段偏袒不公，昨天周錫瑋參加婦女工作會新春餐敘時，上台高唱英文歌「quando quando」，歌詞暗示台下的李乾龍：「你何時會愛我？」今天周錫瑋登記時，李乾龍全程陪同，李強調「我一直敬重老長官」。

周錫瑋說，昨天他和李乾龍聊得很開心，兩個人這麼多年的感情，彼此持開放態度，他和李乾龍都是選舉出身，知道市民想要什麼，他們一定會回應選民與市民要求。

對於昨天唱歌的意涵，周錫瑋解釋，「quando quando」的歌詞意涵是「你什麼時候愛我？何時可以愛我？」他說，兩個大男人講這個有點噁心，但彼此相親相愛，兄弟有的時候意見不合，講講不同的話也滿好的，兄弟還是要坐下好好談，他和李乾龍越聊越有默契。

李乾龍全程陪同周錫瑋完成初選登記程序，兩人不時勾手、搭肩，氣氛和諧。

李乾龍受訪表示，周錫瑋是他的老長官，他一直很敬重，初選會用公平、公正、公開的方式，讓市民選出代表國民黨的候選人。

對於辯論會一事，李乾龍表示，初選辦法是根據黨中央的規章訂定，待參選人資格審查完畢後，將尊重所有參選人的意見。