慈湖潑漆事件 意外扯出連戰、鄭弘儀宿怨！

2018-03-07 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕蔣介石的陵寢日前遭獨派青年潑漆，網路上流傳鄭弘儀和帶頭潑漆者的合成照，並附上誣指主持人鄭弘儀的兒子為主導潑漆者的PO文，這讓鄭弘儀在臉書澄清這起事件和兒子完全無關，並要發言者拿出證據，不過惡搞合成照竟標註被視為連戰人馬的國民黨中常委李德維，意外扯出連戰與鄭弘儀過去的宿怨。

《周刊王》報導，李德維過去和連家關係好，曾替連戰輔選，後來和連勝文成為好友，只要對連家不利的言論，他都會跳出來強力反駁，過去鄭弘儀曾多次抨擊連家，現在敏感的PO文又扯到李德維，也讓過去鄭弘儀與連家恩怨再度被提起。

鄭弘儀過去在節目上影射連惠心外遇，被連惠心提告，最後遭判處拘役30天，緩刑2年。另外，還在節目上檢討連戰的18％退休金、2015年連戰赴中參加抗戰勝利70周年、並進行「連習會」時，也在節目上痛批連戰，這讓藍營人士氣得牙癢癢。

這次鄭弘儀被誣指，李德維也被拖下水，這讓知情人士認為，很可能是某藍營份子或統派人馬，把對台獨青年的不滿，轉嫁在鄭弘儀的的身上。

對此李德維認為相當無奈，表示平常臉書只有朋友才看得到，但朋友PO文時常不小心標記到他的名字，因為很少用臉書也就很少注意，這次捲入鄭弘儀潑漆事件，也是臉友轉傳時不小心標記他的名字所致，後來透過別人轉告才知道，這根本就是烏龍。