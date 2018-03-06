民進黨高雄市議員初選 陳致中預告明天上午登記

2018-03-06 20:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市議員初選登記第二天，共有7人完成登記，分別是第二選區的陳明澤、張文瑞，第四選區的黃文志，第八選區的郭建盟，第十選區的鄭光峰，其中，四選區的黃文志，是登記前兩天第一位報到的「新人」。

連同第一天登記的蕭永達、陳信瑜，兩天共有7人完成登記，包括6位現任與1位新人，其中第二、第八、第十選區，各有兩位現任議員登記爭取連任。

二度參選議員的陳致中以及菊系議員，今天（6日）都預告將於明天上午至黨部登記。