海釣船遭日本水砲驅趕 謝長廷：有必要了解內情

2018-03-06 20:40

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕對於台灣娛樂海釣船越界被日本公務船驅趕一事，駐日代表謝長廷6日表示，我方根據海釣船的說法，向日本方面表達抗議，不過，日方堅稱海釣船越界並捕魚，而且握有證據。謝長廷強調，保護漁民、維護主權是政府一貫的立場，但海釣船違規超過30浬，有必要追查詳細內情，不是海釣船說什麼就去抗議什麼，否則也會影響我方的公信力。

謝長廷解釋，我方抗議的部分，主要是認為海釣船沒有捕魚的行為，這點很重要。如果沒有捕魚行為但有越界，也有可能是無害通過，所以，若無捕魚行為，日方卻追趕我方船隻或追趕到我方鄰接海域，並不適當，我方就此點提出抗議。不過，日方也堅稱，我方的船隻有捕魚行為和越界，關於這點，彼此都說要拿出證據出來，但目前尚未接到日方提出的證據。

謝長廷強調，對外政府一定是站在保護漁民和維護主權的立場，但內部也必須檢討，漁船本身已超過規定的30浬違反國內法規，第二漁船堅稱是無害通過，但通過究竟從哪裡到哪裡，還有目的是什麼，我們內部要了解一下，第三這艘船是娛樂船，理論上不能捕魚，但現在都載著海釣客出海捕魚，所以內部有必要檢討並了解一下法規該如何調整。

他也表示，基本上，以現在的科技都有辦法查明清楚，海釣船的路線也都有記錄，越界部分已確定，有沒有捕魚還需查明，我方有必要了解一下，不是海釣船說什麼就去抗議什麼，否則也會影響我們的公信力。