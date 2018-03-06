時力、社民黨整合破局 范雲：兄弟登山各自努力

2018-03-06 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕年底大選除了傳統的藍綠2黨，第三勢力的整合也受到外界關注，社民黨召集人范雲今天發出聲明，表示與時代力量在台北市的整合破局，強調「既然兄弟決定各自登山，就各自努力，取代掉惡質的舊勢力」。

綜合媒體報導，時代力量和社民黨日前針對台北市議員提名選區參選重疊部分進行協調，包括大安文山區和信義松山區，時力分別提名林穎孟、吳錚參選，社民黨分別提名苗博雅、呂欣潔，但最終協商破局。

時代力量台北市黨部主委、立委林昶佐今天上午表示，他過年前後拜訪理念相近的政黨和議員等，但只有范雲向他提出整合或退選的要求，可是不和社民黨重疊，只有換選區或是退選，認為這是「強人所難」；林昶佐也說，他有向范雲提出以民調決定候選人，但被拒絕。

范雲今天下午在臉書發出聲明，表示她今年農曆年前接到時代力量的邀約，要來談選區協調，但林昶佐見面卻和她說：「黨內提名程序已經完成，沒有調整的空間。」雖然她有嘗試詢問北市松山信義區、大安文山區協調的可能性，但對方不同意，她也只能表達遺憾。

范雲說：「想不到林主委對外說這是強人所難，我也很意外。畢竟2016年時代力量的成功，就在於向民進黨爭取到協調整合，怎麼會現在反而變成是強人所難呢。」

范雲認為，既然兄弟決定各自登山，就各自努力，取代掉惡質的舊勢力，「樂見所有小黨的團結。但各政黨如果有自己的佈局，我們也完全尊重」。