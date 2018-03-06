楊麗環否認民調時間取得共識 批市黨部發布假新聞

2018-03-06 18:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市長黨內初選，昨天（5日）邀請楊麗環、陳學聖、魯明哲等3名參選人協商，會後以新聞稿指出，3人同意從18日起連續3天進行民調，因民調公司無法配合，才延到25、26、27日，國民黨桃園市黨部絕無預設立場；對此，楊麗環又槓上黨部，今天召開記者會批評黨部發布不實造假的新聞稿，因為整個協調過程並未達成共識。

楊麗環說，昨天的協調會，她退讓採用陳學聖「不辦政見辯論，只辦政見發表」意見，於18到20日連續3天進行民調，但18到20日進行民調，只有魯明哲選擇的家民調公司可以配合，她和陳學聖選擇的民調公司都無法配合，所以，她才提議改為11至13日進行民調，因為3家民調公司都可配合，未料，魯明哲堅持月底民調，最後拂袖離去，還說了兩次「我退選」，主委楊敏盛要大家離開，並說由他決定初選時程，這樣算是達成共識嗎？

市黨部則重申，昨天邀請3位參選人協調民調時程，經不斷協商才達成18日起連續3天初選民調時程結論，因民調公司無法配合，不得已才延到25、26、27日，市黨部絕對遵守黨中央要求的公平、公正、公開原則處理相關選務作業。

魯明哲也發出聲明指稱，「退選」的說法純屬斷章取義，而確認18至20日無法進行民調後，楊麗環又拉回11日到13日立即初選的基調，讓之前1個半小時的討論淪為空談，這純屬協調中個人表達退出「初選」立場，希望黨部初選日程不能急就章，他既然宣布參選，自不會輕言退出，而會循黨內機制奮戰到底。

另外，從20日到22日連續3天在桃園地區3家有線電視播放政見發表會，分為3集，每集30分鐘，每人每集9分鐘發表政見，首播時段為20至22日每晚6點30分到7點，於3家有線電視第4頻道播出，重播時段為21到23日每天下午2點到2點30分於第3頻道、晚上8點30分到9點於第4頻道。