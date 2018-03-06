菜賤傷農 賴揆槓張麗善：張家也有不少人在北農董事會

台北果菜市場休市衝擊菜價，行政院長賴清德（左）答覆立委張麗善質詢時強調，先解決問題、再追究責任，還指張家也有不少人在北農董事會，也該一併檢討。右為農委會副主委陳吉仲。（記者廖振輝攝）

2018-03-06 18:38

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今進行總質詢，國民黨立委張麗善要求行政院長賴清德，對於台北果菜市場連休致菜價下跌爭議，台北市政府、農委會、北農應該要負全責賠償；賴揆答詢時表示，先解決問題、再究責，並反嗆「張家也派很多董事在北農董事會」，要討論也要討論到，否則不公平。

對於台北果菜批發市場連休致菜價下跌爭議，賴清德在答詢時表示，農委會、地方都積極降低農民損失，說「人禍」可能比較嚴重，是當初檢討休假時沒有注意到所致，但是失誤沒有錯。

張麗善質詢時表示，北農、北市府、農委會3個單位要負全責，但目前為止並未提出對農民損失要如何彌補，不可以讓雲林縣政府自負損失。

農委會副主委陳吉仲答詢時表示，這次的問題不該再發生，雖然不是農委會造成，但農委會有責任要解決，已經在處理；他也保證，不會讓農民收益減少，全台所有果菜市場價格會比過去5年還要高 ；他還說，北農總經理吳音寧上任以來，每個月台北果菜批發市場的平均拍賣價格，扣掉前年寒害以外，遠高於前總經理韓國瑜時期的價格。

賴清德強調，現在還是要先解決問題為主，責任的追究之後在解決，張麗善則在質詢時說，北農、農委會、台北市政府3個單位都要負全責。

賴清德還反駁張麗善，指稱要看責任輕重究責，如果是北農，那董事會也要負責，「你們家（張家）也派很多董事在裡面啊」，張家有辦法影響北農，沒有談到也不公平，目前是要先解決問題，要討論責任的話，也要討論到董事會。