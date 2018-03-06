蕭行凱退出中市議員初選 團結力保民進黨中西區第2席

黃國書、黃守達、蕭行凱、蔡其昌（由左至右）都強調民進黨要力保中西區第2席議員。（記者張菁雅攝）

2018-03-06 18:22

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨台中市議員黨內初選登記正開始，西區昇平里長蕭行凱原本有意投入中西區議員選舉，今日下午卻召開記者會，宣布退出初選。上午傳出他將全力支持另一位參選人黃守達，但他在記者會表示，未來支持誰，他要再想想。

中西區是民進黨台中市議員黨內初選競爭最激烈的選區，中西區共3席議員，民進黨將提名2席，除了蕭行凱、黃守達，還有現任議員江肇國、前台中市長張溫鷹女兒陳俞融，原本4人搶2席，蕭行凱宣布退出初選後，形成3搶2的局面。另外，西區吉龍里長李國禎則接受時代力量徵召，中西區泛綠參選爆炸。

蕭行凱在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書陪同下召開記者會，他表示，在登記前一刻宣布退出初選，這是艱難的決定，主要考量在於民進黨在中西區需要2席議員，但在初選過程中，他看到參選人「殺到見骨」，他不願民進黨分裂，尤其在中西區沒有分裂的本錢，只有團結，才能保有2席議員；至於未來支持誰，黃守達、江肇國都是優秀年輕人，他要再想想。

黃守達也到記者會現場，他表示，蕭行凱是可敬的對手，也是朋友，在初選競爭中，兩人互相切磋、學習，民進黨在中西區要過半，沒有分裂的本錢，他願意承擔蕭行凱的責任，力保中西區第2席，團結做對的事。