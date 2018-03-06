立委選區重劃爭議 台南新芽提3點建議

台南新芽秘書長吳蕙如於會中，提供3點建議給選委會參考。（記者邱灝唐攝）

2018-03-06 17:41

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市選委會今日召開第十屆立法委員台南市選舉區劃分公聽會，由於選委會提出的草案引發許多爭議，台南新芽秘書長吳蕙如於會中建議3點，並希望選委會能深入討論外界意見，避免公聽會淪為橡皮圖章。

台南新芽表示，首先是「維持行政區完整性」，選委會的草案中為考量人口差距，而把東區一分為二劃進不同選舉區，此舉已破壞行政區完整性的原則，為了解決此項難題，因此第二個建議即是「放寬人口數差距15％規定」，由於台南人口分布不均，依據原標準很容易面臨切割行政區的命運，兩相比較仍以維持行政區的標準為重，也可效法德國與日本的做法，德國須超過25％才強制要求重新劃分，而日本則是最大與最小人口數選區差異在2倍以內；台南新芽主張，選區劃分不應只考慮票票等值，納入面積差異考量，放寬人數標準才能得到更好的解方。

最後，則是「第一、第二選舉區以山、海區分」，台南新芽指出，台南市幅員遼闊，山、海的生活形態差距頗大，應以生活型態、產業模式、交通幹道相同等因素作為劃分依據，由於立委選舉區劃分10年才可進行一次檢討，重點就該放在劃分方式是否合理，而非以參選人利益優先的「選區安定性」。