和解？菊長再見面聊起來 謝長廷：陳菊瘦了好多

駐日代表謝長廷參觀台灣展出的食品廠商，再度展現高人氣，各縣攤位忙著搶人。（記者林翠儀攝）

2018-03-06 16:50

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕駐日代表謝長廷以「嘴角掛飯粒」的妙喻，輕鬆解釋他和高雄市長陳菊的關係「完全沒問題」。謝長廷說，看到朋友的嘴角掛著飯粒，當然就是有話直說，難道還要透過秘書傳小紙條嗎？兩人今天在日本同台，為東京食品展的「台灣館」剪綵，會前謝長廷在休息室與陳菊聊天，談起她瘦了好多，陳菊也開心地回應說運動奏效了。對於「出書事件」引爆的磨擦，謝長廷說，40年好朋友就是有話直說，沒有道歉的需要，也不用再為這種事計較。

據悉，菊長2人昨天在東京食品展開幕前記者會前，也曾有短暫的互動，當時謝長廷提前到記者會召開的飯店休息室與此次訪日的6縣市正副首長等致意，陳菊也拿出高雄市首批銷日的蜜棗當做伴手禮送給謝長廷。但彼此的感覺似乎仍有一點憋扭，後來的記者會中兩人分坐會場兩側，上台時也分站兩邊，沒有明顯的互動。

由於這是「出書事件」後兩人首次在公開場合同台，菊長的互動也特別引人注目。似乎是為了化解外界的擔憂，謝長廷今天在東京食品展主動與陳菊閒聊，陳菊在剪綵致辭中也特別表達了對謝長廷的感謝之意，她表示，高雄市食品參展和蜜棗銷日等，代表處和謝長廷都幫了很多忙。

謝長廷在會後接受媒體訪問時表示，有碰面當就會有互動，他看到陳菊瘦了很多表示非常驚訝，陳菊也說她有在運動，顯然有成效。謝長廷說，畢竟兩人是40年的老朋友，所以馬上就能察覺她的外形變化，兩人後來還聊起了健康的事。

謝長廷強調，兩人的關係沒有問題。不過他也重申，新書中指的那場中執會，根本不存在，但透過間接傳聞，陳菊深信有此一事，既然書上寫錯了他就直接表達異議。謝長廷說，他和陳菊真的是40年的好朋友，好朋友就是不必再客套，客套就是生疏，只有陌生人才需要行禮如儀，但是好朋友就是誰有錯就直說。例如怎麼變瘦了或是嘴角有飯粒這種事，看到就直說，如果怕失禮還要透過秘書傳小紙條，那就不是好朋友。