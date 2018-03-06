中國惠台31項措施 賴揆：下週提因應策略

2018-03-06 16:06

〔記者林良昇／台北報導〕中國提出惠台31項措施，行政院長賴清德今在立法院答詢時指出，行政院會嚴肅面對，一項項檢討，下週會有因應對策出爐，降低中國對台的磁吸效果。

立法院今進行總質詢，國民黨立委江啟臣詢問賴揆對於中國提出惠台31項措施的看法，賴清德強調，行政院嚴肅以對，中國過去2、30年來受惠於台灣的資金、人才、技術，經濟蓬勃發展，現在想處心積慮拉攏台灣的資源，政府現在會看看台灣的制度有無辦法調整，降低中國的磁吸效果。

江啟臣指出，服貿協定是雙方一起談，著重在機構，但現在所謂的惠台31項，著重在個人，內容有差異，陸委會對於惠台31項第一時間的反應是「以利益換取認同」，擔心這些利益會改變國人的認同，政府是否有因應之道？

賴清德答詢表示，如果台灣跟中國談，會變成台灣也要開放市場，中國現在更需要台灣的協助，包括資金、人才、智慧，至少我們沒有受制於中國，對於中國日前提出來的各種惠台利中的政策，政府會一項項檢討，下周會提出因應對策。

賴清德強調，行政院最重要的事情是要壯大台灣，如果台灣目前制度上有需要調整的，就會進行調整。

江啟臣也詢問美國國會通過台灣旅行法對我方影響，並詢問外交部長吳釗燮會不會因此有「川蔡會」，吳釗燮答詢說，台灣旅行法是沒有拘束力的法案，是美國國會希望行政部門能夠提升台美關係，川蔡會是假設性問題，目前沒有規劃。