時力遭爆茶壺內風暴 林昶佐駁斥：刻意放話分化

2018-03-06 16:18

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量傳內部分裂？有媒體報導，時力黨主席黃國昌先前反對勞基法修法抗議過激，而且效果不佳，傳出有黨員提議由立委林昶佐取代主席位置。對此，林昶佐出面駁斥，認為這是有人刻意放話，分化黨內團結。

《蘋果日報》報導，黃國昌在總統府前絕食抗議勞基法，沒有廣泛獲得社會支持，黨內便開始有黃國昌是否繼續擔任黨主席的聲音，但礙於黨章規定，「大型選舉後，才改選主席團及執行主席」，目前無法更動主席。據了解，因此有黨員提出，由林昶佐擔任黨政會議的主席，藉此就能決定開會的議程，修正黨內路線。

但林昶佐出面否認報導內容，強調他和黃國昌無論有何意見都能直接交流，前幾天才喝咖啡討論今年選舉布局，雖然不清楚刻意放話者的目的，但他認為，要透過這種方式來分化他們，大可不必。

林昶佐表示，時代力量現階段最重要的，就是團結一致打好年底選戰，他諷刺放話者不了解時力黨章，因選舉後本來就會有按照章程處理的改選，但在選舉結果還未確定的情況下，說什麼都還太早，呼籲有心人士可以停止放話。

林昶佐強調，時力作為一個民主政黨，有任何意見都可以直接溝通，強調他和黃國昌溝通順暢，而且昨天就有耳聞可能會有這樣的新聞出現，於是直接和黃國昌談論此事。對於傳言黨內有人對黃國昌行事作風頗有意見，林昶佐說，每個人身分背景不同，沒有必要凸顯個人問政風格對黨的影響是正面還是負面。