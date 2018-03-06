南市長初選捉對廝殺 陳亭妃陣營要求黃偉哲道歉

2018-03-06 14:23

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選參選人陳亭妃、黃偉哲兩陣營連日來捉對廝殺，互控抹黑。陳亭妃陣營今天召開記者會指出，針對黃偉哲的前國會辦公室主任曾碧珠，指控陳亭妃團隊「指使」億豐富公司總經理葉啟中跨海提告一事，陳陣營斥為含血噴人，除對曾提告外，並已將栽贓抹黑的相關證據交民進黨中央處理，要求黃偉哲必須道歉，並取消其參選資格。

黃偉哲陣營發言人邱莉莉表示，既然陳亭妃已經對曾碧珠女士提告，那就尊重司法程序，黃偉哲團隊不評論私人之間的訴訟個案。

邱莉莉指出，某陣營將最後的希望，寄託在一個詐欺嫌犯的抹黑影片，這樣的行為令人遺憾。黃偉哲相信台南人會站在正義的一方，對抗暗黑勢力詭計。邱莉莉呼籲所有鄉親心頭抓乎定，堅心決志支持黃偉哲，挺正義、挺清流，也呼籲黨內參選同志都能夠冷靜下來，維持風度與格局。

陳亭妃陣營發言人蔡旺詮表示，這件由周刊披露的黃偉哲、曾碧珠、葉啟中3人喬事衍生的官司糾紛案，從頭至尾與陳亭妃團隊任何人毫無關聯，但曾碧珠提告葉啟中的新聞稿中，竟扭曲為選舉期間與特定參選人相互利用惡意抹黑，孰不可忍。

蔡旺詮表示，此案被鏡週刊揭露後，隔一個星期就送進去廉政委員會，大家基於同志情誼，循黨內監督機制，原本不想家醜外揚，沒想到3人官司糾紛，竟然可以扭曲事實至此地步，令人失望。

蔡旺詮表示，政治人物誠信非常重要，不容許被人公開汙衊、造謠攻擊，黃偉哲陣營更不能為了拉抬自己選情，刻意政治操作抹黑對手、明顯意圖使人不當選。因此，陳亭妃已經委請律師向曾碧珠正式提告妨害名譽，並將相關栽贓抹黑證據交付民進黨中央依規定處理。