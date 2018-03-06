中市府未提供花博資料 議員怒撕會議紀錄

市府未提供花博資料，議員楊正中怒撕會議紀錄。（記者張菁雅攝）

2018-03-06 14:40

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會組成監督台中花博工作進度專案小組，今日召開第二次會議，由於市府未依照前次會議紀錄提供議員所需資料，相關局處長也未請假就缺席，國民黨議員痛批市府「藐視議會」，議員楊正中更氣得撕碎會議記錄。

國民黨議員李中、黃馨慧表示，專案小組第一次會議於1月30日召開，並做成決議，要求市府相關機關首長及單位主管均應列席，且市府必須於下次開會前3天送達議員調閱資料，但專案小組到現在都沒有收到資料，沒有資料如何開會？局處長缺席又沒請假，市府根本是藐視議會，同時打臉小組召集人、議員曾朝榮。

楊正中也說，專案小組要求調閱的20項資料中，許多都是既有資料，已經給市府1個月的時間彙整，如今卻連1張書面資料都沒有，令人質疑是市府效率不佳，還是花博黑影幢幢見不得人。楊正中越說越氣，當場撕碎上次會議的會議紀錄。

無黨籍議員朱元宏、尤碧鈴也說，沒有資料，議員到場也無法開會，根本是浪費大家時間。民進黨議員謝志忠、翁美春則表示，雖然花博相關資料龐大，有些資料能否提供，牽涉適法性問題，這部分尊重市府，但開會沒有資料，說不過去，市府也應尊重議會。

市府副秘書長郭坤明表示，因議員調閱的資料龐大，且屬於執行中採購標案相當多，市府必須須依採購法規定釐清適法性問題，目前尚未彙整完畢而無法提供，花博辦公室正加速準備。另外，花博特別預算是一次編列、分年執行，去年預算額度為16億9000萬元，項目包括園區工程、展館、交通道路工程及其他策佈展及準備營運工作等，對於預算執行，市府都詳細管控進度，每項執行率進度都超過80％。

召集人曾朝榮最後做成決議，將在4月12日召開第三次會議，議員所需資料必須在開會前3天送達，若資料不適合提供，市府應以書面說明原因，且局處長應盡量出席。

相關影音