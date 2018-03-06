市長初選民調中央做並辦辯論？李乾龍：有共識可配合

連日砲轟市黨部，周錫瑋今天遇見李乾龍，兩人手牽手互動親熱。（記者翁聿煌攝）

2018-03-06 14:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市前副市長侯友宜投入2018市長選舉，前縣長周錫瑋今天說，他恭喜參選人願意出來接受市民檢驗，他希望初選辦法能讓市民接受，並且參選人能公開辯論，讓市民了解他的專業與能力及參選藍圖。

一直飽受周錫瑋批評的國民黨新北市黨部主委李乾龍今天同台，強調市黨部辦初選會公平、公正、公開，至於全民調要中央作、是否辦辯論會，「只要參選人有共識，我都可以配合！」

周錫瑋今天出席新北工商婦女會春酒，他最近一直在砲轟市黨部初選辦法對他不利，如同挖陷阱讓他跳，周錫瑋今天出席春酒態度緩和許多，他還是希望大家能坐下來談，提出市民都可以接受的初選辦法，「我有能力、有決心可以打贏新北市長選舉，帶給新北市民最好的生活環境」。

李乾龍隨後到場，兩人在媒體前面又是手牽手、又是互相咬耳朵，看起來就像老朋友、非常親熱，李乾龍說，站在市黨部的立場，絕對會辦一場公平、公正、公開的初選，現在參選人的意見，包括初選全民改由中央舉辦，或是想要辦辯論，他都沒意見，只要參選人之間有共識即可。

李乾龍說，因為初選辦法中沒規定要辯論，他個人認為大家都是黨內同志，因此運用有線電視媒體舉辦政見發表會就好，接下來參選登記截止後，市黨部將於9日至13日進行協調，符合資格的參選人有什麼意見都可以提出來討論，「所有參選人都是國民黨優秀的人才，希望大家一起為國民黨打贏新北市選戰」。