漢光34號演習 今年5月登場

國防部訓練參謀次長室軍事訓練處處長董紹明少將，6日說明國軍107年部隊重大演訓規劃。（記者張嘉明攝）

2018-03-06 12:32

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部今日召開記者會，公佈國軍今年度重大演訓期程，其中，為歷年重頭戲的「漢光演習」，目前已敲定比照去年，在五月舉行。國防部訓練參謀次長室軍事訓練處長董紹明表示，今年度漢光演習操演，訓練課程、操演項目將延續去年作法，並劃分權責戮力戰訓本務。但對於操演細節，國防部稱待日後公佈。

國防部表示，今年將依敵情威脅、未來作戰發展趨勢，依照「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」等作戰指導，由參謀本部專責聯合作戰演訓指導和管制，各軍種司令部負責訓練、演習與備戰任務。而今年五月實施「漢光34號演習」之外，六到九月將實施「兵種及軍種聯合作戰訓練」。

由於中國軍機、軍艦近年來接近台灣外海次數增加，國防部是否將此作為演訓設定情境？董紹明表示，國防施政有一貫性，今年將延續去年訓練規劃，並著重於聯合作戰，同時依權責實施實戰化對抗。

國防部發言人陳中吉表示，對於中國解放軍遠海長訓，其周邊國家也面臨此問題，我國從事相關訓練，一定有所應對，雖對於中國遠海長訓相關細節，各國皆不會輕易對外釋放訊息，但國軍仍堅守崗位，無時無刻為國人安全把關，籲請國人安心。

國防部發言人陳中吉少將，6日主持例行記者會，除說明國軍107年部隊重大演訓規劃外，也回應年改相關議題。（記者張嘉明攝）