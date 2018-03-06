參加黃復興餐會 吳敦義轟民進黨：讓台灣陷入缺電危機

國民黨主席吳敦義出席勳舊將領春節聯誼餐會，會中呼籲團結一致、重返執政，並轟民進黨讓台灣陷缺電危機。（記者劉信德攝）

2018-03-06 12:32

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天中午出席黃復興黨部北部地區勳舊將領春節聯誼餐會致詞時表示，過去保家衛國的國軍將領，絕不會眼看中華民國繼續向下沉淪，他拜託大家一起努力讓國民黨今年底的選舉，從基隆到墾丁，可以贏得可觀的選票，多贏幾個縣市執政機會，在地方締造好的政績，重拾民眾信心，二０二０可以重返中央執政。

今天這場餐會共有三十位上將，六百位以上的中、少將參與。國民黨黃復興部主委金恩慶表示，黃復興存在的目的就是保護「三中」（中華文化、中華民族、中華民國），民進黨執政近二年來，不但去「三中」，還要去「中國國民黨」，現在黨國有難，他呼籲所有在場退役將領放下過去的是非恩怨，一起團結幫國民黨贏得選舉。

吳敦義表示，由於民進黨政府能源政策的不週到，讓台灣陷入缺電危機，昨天原能會雖然通過重啟核二廠二號機，但核二廠已停機超過六百天，根據原能會規定凡停機超過一年，就應永久停機，因此已經有反核團體去按鈴申告，可見民進黨政府的能源政策已左支右絀，無法讓能源平衡、電力充足，現在台灣電力備載容量只有三．一七％，就算核二廠重啟也只能增加三個百分點。

他還諷刺民進黨政府，連蔬菜也供應不足，讓民眾買不到衛生紙，無法符合國民希望，國民黨應該負起責任，今年要贏回更多執政縣市機會，二０二０才有更好的機會重返中央執政，要把民進黨政府的錯誤政策撥亂反正。