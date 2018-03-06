阻止高市人口外流 勞工局祭出這招花1500萬

為阻止高市人口外流，勞工局祭出津貼編列1500萬元止血升質。（記者張忠義攝）

2018-03-06 11:59

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局推動人才回流方案，祭出「幸福高雄移居津貼」，今年度再編列1千500萬元預算，自今日起受理登記，將可嘉惠125人，勞工局強調移居人口，鎖定中高階勞工朋友，門檻不低，希望回流人口增量也升質。

勞工局「幸福高雄移居津貼」政策，迄今已實施5年，截至目前為止，共有1185人提出申請，核定補助686名，申請門檻不低，包括設籍高市、年滿20至44歲、專科以上學校畢業、具3年以上工作經驗，並且在外縣市工作年資累計達1年以上，前一個工作地點非高市，且前一個工作勞保投保薪資在3萬6300元以上。

此外，自申請日前一年（即106年）1月1日以後受僱於本市「策略性產業」的事業單位，包括文創、綠能、精緻農業、會展產業等13項，目前仍在職者，才可提出申請。

勞工局長李煥熏表示，高市除傳統產業積極轉型外，市府持續引進綠色能源、文化創意、數位內容、海洋、會議展覽等策略性產業，102年至106年領取津貼補助者，以「資通訊產業」、「醫療照護產業」、「文化創意產業」及「智慧電子產業」為大宗，每人每月可獲得1萬元補助，補助期限最長可領12個月。

勞工局盼藉移居津貼政策，結合高市策略性產業佈局，逐步建構優質人力資源環境，為高雄市延攬更多中高階人才，吸引大型廠商持續投資本市。相關申請文件公告於高市勞工局、勞工局訓練就業中心網站。