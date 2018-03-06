時代力量爆分裂？傳黨內拱林昶佐取代黃國昌主席位

時代力量立委不滿民進黨勞基法修法，今年1月在總統府前禁食靜坐，抗議勞基法修法。圖為林昶佐（左起）、高潞·以用、黃國昌、許永明、洪慈庸召開記者會批蔡政府。（資料照）

2018-03-06 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，時代力量爆發分裂跡象，因在修勞基法時，黨主席黃國昌帶頭到總統府禁食抗議，引發立委林昶佐不滿。近期黨內開會討論激烈，有黨員提議林昶佐取代黃國昌擔任主席。

《蘋果日報》報導，黃國昌抗議勞基法，沒有獲得民眾普遍的支持，黨內討論黃國昌是否繼續擔任黨主席職務，但礙於黨章規定，「大型選舉後，才改選主席團及執行主席」，目前無法對主席進行更動。據了解，因此有黨員提出，由林昶佐擔任黨政會議的主席，藉此就能決定開會的議程，對黨內的路線修正。

報導提到，時代力量黨團總召徐永明也曾提議，將黨團總召職務交由林昶佐，讓時代力量與各黨溝通時能更和諧，也讓林在政治上有更多空間，但是林昶佐以他要負責台北市選舉為由婉拒。

《蘋果日報》報導，目前時代力量的主席人選議題沒有進一步的討論，黨內僅達成一致默契，「等到今年選舉完再說」。時代力量內部人士透露，討論黨內路線並非是壞事，這也就證明時代力量不是一人政黨，雖然在交換意見上有摩擦，但家仍在最終能凝聚共識，向共同目標前進。