民進黨高市議員初選登記首日 僅兩位現任議員完成報名

2018-03-05 19:12

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高雄市議員黨內初選，今起至3月9日受理領表與登記，首日有不少人領表，但完成登記的僅有兩位現任議員蕭永達、陳信瑜。

根據民進黨中常會通過的「2018直轄市議員提名初選選務工作日程」，3月5日至9日領表、登記，3月19日至5月15日進行黨內初選民調，5月30日由中執會公告提名名單。

在3月9日登記截止後，3月13日前截止協調，3月14日中執會將審查候選人資格、與同意協調退選名單，另將同意同額競選選區停辦民調。