全國議會正副議長座談會 提案公費助理補助費提高3％

2018-03-05 19:11

〔記者張軒哲／台中報導〕由台中市議會主辦的107年全國地方議會議長副議長第1次聯誼座談會今日於后里福容大飯店舉行，約80名各縣市議會正副議長共襄盛舉，會中討論包括台中市議會議長林士昌提出包括議會議員聘用公費助理補助費用總額24萬元上限經費規定提高3%為24萬7200元、增列得邀請直轄市、縣（市）政府業務相關人員列席議會備詢等6項提案。

聯誼座談會今日夜間展開，來自全國約80位議長、副議長、秘書長及工作人員參加，省諮議會議長鄭永金及全國地方聯誼會會長賴進坤、立法院副院長蔡其昌出席，蔡其昌以地主身分歡迎眾人到台中，也祝大家明日快樂暢遊高美濕地。

座談會由林士昌擔任主席，他致詞表示，眾人在議事運作上互相交換意見、對不合時宜的法令或規定透過提案，讓中央及相關單位更瞭解地方議會的興革意見，以提升議事運作及效率。

座談會並通過6項提案，包括：

1.建議修正地方制度法第48條及第49條規定，增列得邀請直轄市、縣（市）政府業務相關人員列席議會備詢。

2.建請放寬「共同費用編列基準表」（二十）交通及運輸設備中：油電混合動力車之排氣量及電動汽車之電池搭載區間，及調高油電混合動力車、電動車之編列標準。

3.建請配合軍公教及國會助理加薪3%之政策，議會議員聘用公費助理補助費用總額提高3%為24萬7200元。

4.建請銓敘部將縣（市）議會單位主管職務比照縣（市）政府一級單位主管列等修正為簡任第十至十一職等，並將直轄市議會單位主管職務列等參照直轄市政府主管列等情形併案通盤衡平調整提高。

5.研商明（108）年全國地方議會議長、副議長第1、2、3次聯誼座談會之承辦議會。

6.研定明（108）年全國地方議會議長盃桌球錦標賽暨第20屆軟式網球錦標賽之主辦議會。