中國惠台31項措施 陳美伶：一半以上是舊的

2018-03-05 19:03

〔記者陳梅英／台北報導〕中國大陸祭出31項惠台措施，台灣要如何留住投資與人才，對政府是一大考驗，國發會主委陳美伶今日表示，陸委會已經檢視過，這31項措施，一半以上是舊的，陳美伶也要大家不用過於擔心，她說人才流動在全球化時代已經是趨勢，我們應該要壯大自己、對自己有信心。

陳美伶表示，針對中國的惠台政策，行政院副院長施俊吉將於近期內召開專案小組會議，提出政府因應對策，國發會正在盤點現有措施，看看有哪些可以加強的，就會在專案會議中提出來討論，不過她認為最重要的還是要先把大環境弄好，「池塘建好、清乾淨，自然就會有魚進來」。

陳美伶說，去年行政院長賴清德上任後，以壯大台灣、振興台灣經濟為施政主軸，積極排除企業投資五缺障礙，打造台灣友善投資環境，國發會日前也提出優化新創事業投資環境行動方案，從資金、人才等著手，這些都是留下人才，並向全世界攬才的工具。

面對中國用高薪拉攏人才，是否會擔心人才流失？陳美伶指出，全世界都在競逐人才，人才流動已經是趨勢，台灣不必太過擔心害怕，「要壯大自己、對自己有信心」，台灣就會持續往前進，她也相信台灣的民主、開放將會是台灣對外攬才最大優勢；且從行政院主計總處已發表的數據來看，台灣平均薪資扣除保險後近新台幣4萬元，顯見政府把施政重點放在拚經濟上，在改善低薪上已有成效，政府會繼續努力，遇到問題就解決問題並提出有效方法。

國發會今日舉行「外國專業人才延攬及僱用法」宣導說明會，受邀對象包含歐商、美商、日本等各外國商會以及國內工商團體，國發會與各部會依業務分別就專法中的就業金卡、八大外國特定專業人才資格條件以及短期補習班教師、藝術工作者與外國教師工作許可、租稅優惠等新措施作說明並予以釋疑。

陳美伶在致詞時指出，台灣過去延攬外國專業人才的法規過於保守、僵化，面對一個數位經濟的時代，台灣必須與時俱進，往前邁進。因此，新政府上任之後，提出這部外人攬才專法，盼透過法規鬆綁，打造台灣為一個友善外人工作、居留的環境。這部專法在去年在立法院通過後，8大部會攜手合作，短時間內就完成相關準備工作以及子法增修，今年2月8日專法正式上路，希望吸引更多優秀外國人來台灣就業與生活。