震災後重建 行政院：以前瞻思維使花蓮展現全新風貌

2018-03-05 17:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院政務委員、「花蓮震災救助及重建專案小組」召集人陳美伶今日表示，二月六日花蓮地震發生後，中央各部會在第一時間啟動救災及應變作為，並推出多項救助及賑災措施，專案小組會持續運作至重建完成為止。

行政院已推出多項措施，包含金融救助、賑災專戶、便民服務、稅務減免、租屋及住宅救助、就業救助、生活扶助、企業救助。

陳美伶強調，花蓮震災雖是危機，但亦為創新發展的契機，中央與地方應攜手同心、重建花蓮，雖然重建過程漫長而艱辛，行政院及各部會將以前瞻思維擘劃重建方案，使花蓮化危機為轉機，展現全新風貌與活力。

陳美伶指出，各部會目前推動的重要重建措施有：

一、 有關產業協助、紓困及振興措施，經濟部、交通部等部會已經與當地業者、縣政府討論彙整。交通部觀光局也推出多項振興花蓮觀光產業措施，積極研擬產業復甦行動計畫提報行政院審查。

二、 有關道路、橋梁、校舍、農路等公共設施及公有建設復建，由工程會會同交通部、教育部、農委會及主計總處，本「從優、從簡、從寬、從速」原則，對災後搶修搶險工程，已會勘並執行完成，其餘待花蓮縣政府彙報中央後，將於3月底前全部核定。

三、 有關民眾房屋受損後續協助，租金補貼、房屋耐震評估補助、危險建築拆除補助等部分，應由花蓮縣政府儘速彙整需求提報內政部；民眾如需重建危險老舊建築，可依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」及「建築物耐震重建輔導試辦計畫」加速處理，並獲得相關補助。至於重建用地如有需要國有土地部分，財政部將視個案提供協助，並簡化行政程序，於提報後1個月內完成。

四、 花蓮縣政府今年度總預算計畫型補助、花東基金及去年度追加減預算等編列縣配合款，若縣府確將經費移為震災之用，並經主計總處確認已無財源，可再由花東基金予以協助。

五、 有關衛生福利部及外交部收受的各界捐款，衛福部會將募得款項及清冊，撥付交由花蓮縣政府作為重建之用。