活動紀念品發不完 寄給議員一人一箱反被噹

2018-03-05 16:39

［記者陳昀／桃園報導］桃園市元旦升旗典禮今年在龜山舉行，承辦的龜山區公所花100萬元採購1萬份紀念品，未料最後只有5千人到場，事後所有市議員都收到一整箱紀念品，國民黨議員舒翠玲、魯明哲今天在議會砲轟市府事前評估不當、浪費公帑。

龜山區的民進黨議員林俐玲跳出來說，統計數字是報名人次，現場人數遠超過五千人，而且把多出來的禮物送給未能到場參與的市民他們也很開心，如果要怪，乾脆怪她建議區長要對議員一視同仁、平均分配，但以前在龍潭辦升旗典禮，龜山區的議員同樣也收到「飛躍龍潭」的T恤。

舒翠玲指出，升旗典禮後她收到一整箱紀念品，詢問後發現每位議員都有，換算六十位議員每人五十份，總計三千份；她質疑，過去升旗典禮從未禮品發不完寄給議員，現場發給民眾都不夠，叫市府不要好大喜功還要浪費納稅錢。

市議員魯明哲詢問龜山區長陳建崧對活動是否滿意，陳回還不錯，反被魯挖苦說：「厚臉皮跟誰學的？」魯明哲指出，他升格前擔任中壢市長時，升旗典禮的紀念品會拉贊助，這樣的活動應該運用外部資源，公帑則該用於建設、對民眾真正有益的部分，他說，雖然桃園市長鄭文燦對於自己很會花錢很自傲，但這樣採購過量、發不完送給議員，實在不應該。

「有這麼衰小嗎？」林俐玲對此回嗆說，市府辦活動為何不能自己編預算，還需要向人募款？她說，升旗典禮時天氣很冷，不少長者有高血壓、心臟病不堪早起，事後都向她反映很想要升旗典禮紀念品，因此她建議區長可以將禮品分配給各區的市議員，要怪乾脆怪她好了。