台南市長初選造勢三路大會師 黃偉哲太太：一定贏

黃偉哲陣營在府城228紀念公園會師，爭取市民認同。（記者蔡文居攝）

2018-03-05 16:11

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選進入倒數關鍵時刻，參選人黃偉哲團隊，今天（5日）分別由黃偉哲，黃妻劉育菁、發言人郭國文及立委林俊憲、中常委林宜瑾擔任三大路線領隊，從溪北、溪南大會師至府城228紀念公園會師，爭取市民認同，競選團及支持者也在現場為黃加油打氣，高喊「凍蒜！」

黃偉哲妻子、國小教師劉育菁今日也請假，與黃偉哲競選團隊總策畫暨發言人郭國文從白河出發路經溪北。劉育菁說，翻轉溪北，需要好人、好事、好物，這個好人也就是市長參選人黃偉哲，「黃偉哲，一定贏」！她展現對黃偉哲的高度信心。

立委林俊憲表示，唯一「選哲」才是延續賴清德院長在台南貢獻的價值，今天會師的現場，也邀請到過去賴清德的輔選團隊，老朋友、老戰友，在最後的時刻，展現團結一致。

黃陣營發言人邱莉莉表示，今日中央黨部民調抽到是先進行嘉義縣長選舉，代表黃偉哲還有兩天半的時間需要好好衝刺，現場集結三大路隊，由樸實、優秀、清廉於228紀念公園正義大會師。

黃偉哲表示，謝謝工作同仁的辛苦，從四面八方會師於府城，感謝行政院長賴清德與高雄市長陳菊的指導與鼓勵，更感恩台南鄉親市民的疼惜，他一定不會辜負所有人對他的期待。

黃偉哲說，他願意承擔這些苦難，也相信挫折打擊，不會打倒他、更不會迷惑台南人的智慧，「懇請支持正派、相信正義的鄉親做偉哲的後盾，讓正義的力量團結起來」，他將「以30年的從政生涯對抗3個月的抹黑攻擊」，就由「優秀、樸實、清廉」三大特質交給台南人民檢驗。

今天參加會師的另有台南市議員郭清華、陳金鐘、呂維胤、林宜瑾、唐碧娥、市議員參選人蔡筱薇、王育貞、林士傑、沈震東、黃偉展、陳宗明、李信輝和沈家鳳等人。