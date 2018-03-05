民進黨南、高初選內鬥 多人互控抹黑

2018-03-05 16:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨選對會（選舉對策委員會）今日接獲高雄市及台南市初選多起參選人檢舉，分別有違規宣傳民調及臉書Line攻訐抹黑之狀況，民進黨選對會督導小組召集人沈發惠表示，關於違規宣傳民調部份將交由民調小組進行認定，至於網路攻訐部份，則會依事證展開調查。

據了解，向黨中央檢舉者，為登記民進黨台南市長初選的立委陳亭妃向黨中央檢舉有「毀妃計畫」，有大量假帳號在民調前晚散布抹黑影片，立委黃偉哲也向黨中央檢舉不斷遭人抹黑；登記民進黨高雄市長黨內初選的立委趙天麟，未遵從黨內規定，違規3月2日後仍在宣傳影片提及民調數字，但經提醒已拿下。

沈發惠重申，如有任何黨員同志或初選參選人及輔選幹部涉及違反相關規定之具體事證，將依程序送交黨紀嚴以議處，以遏止任何破壞初選公平性的選舉手段。

沈發惠再次強調，縣市長初選候選人、輔選幹部及任何黨員同志應遵守不互相攻訐、不傷害本黨形象之規定，蔡英文主席更在2月21日的中執會已經明確指示本黨同志也應本於團結勝選之目標，不得互相惡意攻訐。

沈發惠表示，初選民調已進入最後階段，督導小組將持續密切關注任何違反相關規定之案件，並重申將對違反相關規定者嚴以議處，相關調查也將持續進行，不因初選結束而結束。