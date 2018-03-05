謝志忠完成黨內參選登記 中市民進黨首位

謝志忠登記完成後，站上胖卡宣傳車揮手致意。（記者張軒哲攝）

2018-03-05 15:39

〔記者張軒哲／台中報導〕今日是台中民進黨黨內初選提名登記首日，豐原區、后里區台中市議員謝志忠，與13年前第一次參選、南征北討的三位「革命伙伴」曾淑雯、林義偉及宋雯鈴共同前往登記，不忘初衷力挺謝志忠，也是第一位完成黨內登記者。謝志忠站上胖卡，林義偉開車，宋雯鈴及曾淑雯掌麥克風，開始胖卡遊行，呼籲民眾力挺。

謝志忠綽號熱血芒果，深耕台中豐原地區多年，現任民進黨立委黃國書主任曾淑雯，曾於謝志忠辦公室主任服務多年，13年前初到辦公室時第一次幫議員排行程，從不認識台中道路、到一路走來到成為主任。

曾淑雯對謝志忠說過的一句話始終難忘：「這些弱勢的民眾，如果我們不幫，還有誰能幫忙呢？」她希望站在第一線服務民眾抱持初心的謝志忠能夠繼續連任服務群眾。

林義偉初入辦公室還是東海大學學生，為議員駕駛與記錄訪談，如今其清新用心的耕耘已為民進黨青年新五力議員提名，表示十多年至今他依舊沒變像是他的老大哥，秉持著清廉、專業、專職的原則全力服務。

宋雯鈴當年是文宣助理及廣播手，當年聽到謝志忠參選議員，辭去中央黨部的工作，到台中辦公室工作支持力挺，目前因生涯規劃轉職為設計公司負責人，但議員每年仍會關心連絡。

謝志忠表示，擔任民代13年以來，不忘初衷自始自終全心服務，秉持清廉、專業、專職的精神，捍衛公平正義的價值，替弱勢方發聲、永遠站在人民這一邊。