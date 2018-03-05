選前網路「毀妃計畫」？陳亭妃：報警追究到底

陳亭妃說明 網路出現的「毀妃計畫」三部曲，要求黨中央立即處理。（記者蔡文居攝）

2018-03-05 12:01

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選參選人陳亭妃今天在市議員蔡旺詮陪同下召開記者會，公布網路出現「毀妃計畫」三部曲，透過大量假帳號在民調前晚散布抹黑影片，經調查昨晚至少有11組假帳號，在短短一個多小時內密集散布抹黑影片。陳亭妃痛心說，「這是不黑函，什麼才是黑函」，這已違反選罷法，已直接向警方報案，並將透過司法追究到底，同時也希望黨中央立即處理。

陳亭妃表示，這些假帳號經向臉書檢舉，已確認是人頭假帳號。有不肖陣營利用網路科技，利用民調前一天，在昨晚10點到11點15分，集體出現，在網路舖天蓋地抺黑，其惡質抺黑，誤導選情，已經觸法。

陳亭妃說，「毀妃計畫」三部曲，一，製作抹黑影片在網路散播。二，大量購買假帳號。三，民調前一天，短短一小時全面散布不實抺黑影片，企圖影響選舉。

陳亭妃表示，經調查這些抹黑影片已追查出7支，拿都是對她惡意的人身攻擊。「這種小動作，這就是抺黑，這不是黑函，什麼是黑函，希望黨中央趕快做處理。」

陳亭妃表示，希望這場選舉是走大門走大路，不要搞小動作。這選戰已選到這裡，讓台南市民十分失望，有陣營最近電話拜票說是院長請託。如果把院長的高度拉下來，值得嗎？有陣營不斷搞小動作，她實在不捨把院長拉下來，院長關注國家政策，他也一用給大家也鼓勵、加油，這是賴院長的高度。

蔡旺詮表示，這是集體式、有組織性的抹黑，具惡意預謀性來毀滅陳亭妃，這才是刀刀見骨，予以強烈譴責，希望市民不要受影響。很痛心這種惡質選舉，這已影響民進黨形象，要求中央立即處理。

陳亭妃痛心說，「收手吧！」請停止這些小動，作才能面對選民的考驗。她很遺憾今天召開這記者會，一切的抺黑，她也會當成是對自己的考驗。

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