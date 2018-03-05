振興觀光 外交部長擬邀駐台使節遊花蓮

外交部長吳釗燮受訪。（記者呂伊萱攝）

2018-03-05 10:34

〔記者呂伊萱／台北報導〕花蓮地震衝擊當地觀光，外交部長吳釗燮今天上午向外交部各單位拜晚年，寒暄時提到花蓮震災，當場交代禮賓處邀請駐台使節到花蓮觀光。吳釗燮說，花蓮好山好水、風光明媚，若駐台使節能夠到花蓮走走，不僅幫助了解台灣，對振興花蓮觀光也會非常有幫助。

吳釗燮新官上任，今天上午親自走踏外交部內各單位，向部內人員拜晚年並寒暄。吳釗燮到訪禮賓處時，禮賓處長梁洪昇除向部長介紹單位人員，吳釗燮也當場向禮賓處說，應邀請駐台使節訪問花蓮。

吳釗燮今受訪時說，希望這件事情能夠儘快處理，「越快越好」，一方面因為許多使節沒有機會造訪好山好水、風光明媚的花蓮，而若能讓他們到花蓮去走走，不僅能夠幫助他們了解台灣，在花蓮震災後，相信此行也會對觀光振興非常有幫助。

總統蔡英文及吳釗燮心繫花蓮，上周在駐台使節新春聯歡晚會時，即曾提及花蓮震災一事，並感謝世界各國對花蓮震災的援助與關懷。日本藝人阿部寬日前造訪台北駐日代表處，實現捐款1000萬日圓承諾；我駐日代表謝長廷在臉書上分享此事，花蓮立委蕭美琴也曾提議，邀請阿部寬為花蓮觀光最為實際，多方對花蓮的關切可見一斑。

另據涉外人士分享，吳釗燮親自走訪各單位，到各辦公室拜年寒暄，特別交代不需同仁列隊歡迎，按照平常上班即可，親民的形式幾可說是頭一遭，「身段真的蠻柔軟的」。外交部內原也有一部部長專用電梯，直通五樓，吳釗燮到任後為了把握運動機會，時常上下樓梯辦公，也交代部內開放該部電梯給所有人使用。