陳菊17日起訪美 20日於華府智庫演講

台北駐美代表高碩泰宣佈陳菊3月17日起訪紐約、華府與費城。（記者曹郁芬攝）

2018-03-05 10:19

〔駐美特派員曹郁芬／華府4日報導〕台北駐美代表高碩泰今天表示，高雄市長陳菊一行20多人預定3月17日起訪問紐約、華府、費城，25日經紐約返台。陳菊一團的考查主題是都市建設與綠建築，駐美代表處將提供禮遇與行政支援。

高碩泰今天在台北駐美代表處舉辦新年聯歡晚會之前舉行記者會。這是陳菊首次訪問華府。據了解，陳菊一行預定19日到華府，20日在智庫「戰略暨國際研究中心」演講。高碩泰說，半年前華府智庫即和陳菊相約，希望透過陳菊女性政治人物的從政歷程來談台灣的婦女賦權與婦女參政，以及提升兩性平權等議題，分享她的個人經驗。

高碩泰說，隨同陳菊訪美的有都市建設局與土地開發展的主管，重點在市政參訪、環保與綠建築。17日到紐約、19日到華府、23日前往費城，25日經紐約返台。由於台北盛傳陳菊可望接任總統府秘書長，華府政學界對於這位重量級政治人物的到訪充滿好奇。

對於川普總統對貿易夥伴徵收懲罰性關稅以及美中可能出現的貿易戰，高碩泰說，台灣是美國最重要的貿易夥伴之一，有些個別產品，台灣相關經貿單位準備透過世界貿易組織的機制做反映，台美也在台北和華府進行了諮商，希望了解美方經貿政策的走向，不可掉以輕心。至於美方關切的美豬與美牛進口問題，他說，台灣有誠意處理，但正如台灣相關首長所說的，這些應是議題，不是前提。

高碩泰表示，參、眾兩院都無異議通過台灣旅行法，就有很大的意涵，是一個正面、令人鼓舞的發展。過去一年半來，美行政部門在落實高層互動方面有表達了善意跟誠意，包括蔡英文總統與副總統陳建仁的高層過境的禮遇，美也曾派資深官員到台灣，希望未來能找到更大的空間。

至於台灣旅行法通過後，台灣是否會有高層訪美，他說，目前國內沒有指示做相關規劃，而美方會不會利用美國在台協會（AIT）新大樓揭幕突破高層官員訪台？高碩泰說，AIT已在做積極地規劃，美方在辦喜事，祝賀的同時，台灣當然也拭目以待。