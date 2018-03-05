民進黨初選激烈 傳台南、嘉縣開賭盤了

嘉義縣議長張明達。（資料照）

2018-03-05 06:47

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨縣市長初選將在5至7日進行民調，其中，嘉義縣和台南市黨內競爭激烈，被點名支持率相近的參選人，相對強勢，網媒估差距很可能只在3%~5%之間，勝負難料，地下賭盤也首次在黨內階段就開盤。

《上報》報導，目前開出的賭盤，嘉義是翁章梁讓張明達3%的小贏成局梁，台南是立委陳亭妃對黃偉哲PK盤。

綜合媒體報導，目前嘉義及台南選情都相當激烈，雙方人馬已經進巷戰階段，從樁腳動員到宣傳戰，全面對戰。