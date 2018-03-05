沈清楷：喜盟成立為保護本土政權非與小英對立

「哲學星期五」創辦人沈清楷四日在東京以「台灣的現狀危機與正名運動的展開」為題發表演說。（駐日特派員林翠儀攝）

2018-03-05 00:19

首次上稿 3/4 21:52

更新時間 3/5 00:19

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕「哲學星期五」創辦人沈清楷四日在東京以「台灣現狀的危機與正名運動的展開」為題發表演說。沈清楷指出，蔡英文總統就職二年，維持台灣不被中國併吞的現狀應給予肯定，但中國武力犯台的威脅未減，要將危機化為轉機，應以台灣「公民自決」做為本土政權對抗中國的後盾。

沈清楷為比利時魯汶大學哲學博士，現任輔仁大學哲學系副教授，二○一○年創辦「哲學星期五」講座，成為一個熱門的公民對話平台。沈清楷還有另一個身份為「台灣獨立建國聯盟」的副主席，由獨盟美國本部主席郭倍宏籌組的「喜樂島聯盟」，沈清楷也參與連署。

沈清楷四日受獨盟日本本部之邀發表台灣二二八時局演講，他表示，二二八當天發生了三件事與台灣息息相關，第一件就是中國公布新的統戰政策「三十一項惠台措施」，第二為美國國會通過「台灣旅行法」解除美台官員互訪禁令，第三就是獨派與第三勢力政黨宣布籌組「喜樂島聯盟」（以下簡稱喜盟），以「獨立公投、正名入聯」為訴求，預定明年推動獨立公投。

自決公投及台灣正名都是喜盟預定進行的大工程，沈清楷以頗具哲學性的語言說「自己願意宣稱自己是誰，別人才有辦法稱呼你是誰」，具體行動的第一步就是推動以台灣名義參加二○二○年東京奧運，這部分已依據去年修改的新版公投法正在進行中，沈清楷三日也參加了由友台日人及台僑在東京淺草進行的「東奧台灣正名」連署活動，對於有許多日本人用行動力挺台灣，讓他非常感動。

演說中，沈清楷表示，新版「公投法」不能做自決或憲改公投，但新版公投法無權限制台灣人民自決的權利，不然人民自決永遠必須在體制外進行推動，而主張獨立的人，永遠無法進行自決公投。

對於外界質疑喜盟將變成民進黨政府的助力或壓力，沈清楷以「將危機化為轉機」說明喜盟成立的動機，他表示，小英提出「維持現狀」維持台灣不被併吞，中國則以軍機軍艦繞台、片面開通M503航路加強對台恐嚇，提高台灣安全危機，此時有結合基層草根力量的聯盟成立對抗中國，他認為，這是為了保護本土政權並非與小英對立。沈清楷也表示，本土政權全面執政，正是推動公民自決的最佳時機。

另外，對於台日關係，沈清楷表示，全世界大概找不到像台日關係如此友好的例子，台灣若能以國家身分與日本交往，關係會比現在更好，不過台灣如果沒以公民自決確認自己是一個國家，即使蔡英文個人宣布台灣獨立，日本也不一定會支持。